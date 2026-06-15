¿Cómo estará el clima en Cochabamba esta semana? Senamhi anuncia bajas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó temperaturas bajas durante las mañanas y cielos de poco nubosos a nubosos en las distintas regiones de Cochabamba entre este lunes 15 y el jueves 18 de junio.

El director regional del Senamhi, Erick Sosa, informó que en la zona andina se registrarán temperaturas mínimas entre -2 y 1 grado Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre 13 y 16 grados. Además, se prevén cielos nubosos a poco nubosos durante el periodo de pronóstico.

En la región de los valles, que incluye al eje metropolitano de Cochabamba, las temperaturas mínimas estarán entre 7 y 9 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán cerca de 30 grados. El Senamhi no prevé precipitaciones en esta zona y anticipa cielos poco nubosos.

Por su parte, en el trópico cochabambino las temperaturas mínimas fluctuarán entre 17 y 18 grados Celsius y las máximas entre 21 y 27 grados. Según Sosa, los valores máximos aumentarán gradualmente durante la semana.

El pronóstico también contempla precipitaciones de alrededor de dos milímetros para este lunes en el trópico, debido al ingreso de frentes fríos que ya afectaron a la región entre la pasada semana y los primeros días de esta.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas matinales, especialmente en la región andina y los valles, donde se registrarán los valores más bajos durante los próximos días.



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