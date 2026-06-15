Donación de sangre: estos son los requisitos y cuidados para ayudar a salvar vidas

El director del Banco de Sangre Regional Santa Cruz, Yitzhak Leigue, destacó la importancia de la donación voluntaria de sangre y explicó que el proceso es seguro y accesible para la mayoría de las personas que cumplen con los requisitos establecidos.

Leigue señaló que antes de la donación no es necesario acudir en ayunas, sino que se recomienda haber consumido un desayuno ligero. Además, el interesado debe presentar su cédula de identidad para realizar el registro correspondiente.

“La persona debe tener entre 18 y 60 años y registrar un peso superior a los 50 kilogramos, tomando en cuenta que la cantidad de sangre que se dona es de 500 mililitros”, explicó.

El director indicó que, antes de proceder con la extracción, se realiza una tipificación sanguínea y un recuento de glóbulos rojos, seguidos de una evaluación médica para verificar que el donante se encuentre en condiciones adecuadas.

“Recordemos que estamos tomando una partecita de nosotros para ayudar a una persona que lo requiere y eso es un acto muy importante para salvar la vida de otras personas”, manifestó.

Respecto a uno de los mitos más comunes sobre la donación, Leigue aclaró que las personas con tatuajes o piercings sí pueden donar sangre, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la realización del tatuaje o la perforación.

Asimismo, explicó que las mujeres que se encuentran en periodo menstrual también pueden ser evaluadas para donar. Para ello se realiza un control de hemoglobina con el fin de descartar anemia y, si los resultados médicos, clínicos y laboratoriales son favorables, pueden realizar la donación sin inconvenientes.

Finalmente, informó que los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, con intervalos mínimos de tres meses entre cada donación, mientras que las mujeres pueden hacerlo tres veces al año, respetando un intervalo de cuatro meses.

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