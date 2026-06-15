Cochabamba inicia campaña casa por casa para reforzar vacunación contra el sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), inició este lunes una campaña de vacunación contra el sarampión que se extenderá hasta el 19 de junio, con brigadas que recorrerán viviendas, unidades educativas, centros infantiles y otros espacios públicos para completar los esquemas de inmunización de la población infantil.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños menores de cinco años, con énfasis en aquellos que aún no recibieron la segunda dosis de la vacuna SRP, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Los municipios priorizados son Cercado, Sacaba, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y Entre Ríos, donde las autoridades sanitarias identificaron bajas coberturas de vacunación y una mayor población en riesgo.

La jefa de Enfermería del Centro de Salud Kanata, Lourdes Rocha, informó que la actividad forma parte de una estrategia para fortalecer la protección de la niñez y evitar la propagación de la enfermedad.

“Estamos llevando a cabo una campaña de vacunación dirigida a toda la población menor de cinco años, intensificando la vacunación contra el sarampión. Tenemos una población en riesgo y coberturas bajas”, señaló.

Rocha explicó que, además de la vacunación entre el 15 y el 19 de junio, se realizará un monitoreo rápido el próximo 23 de junio para verificar el alcance de la campaña.

En la ciudad de Cochabamba, la intensificación se desarrollará en los centros de salud Kanata, Primero de Mayo, Maica Central, Gloria, Alalay, Sennfeld, Cerro Verde, Sebastián Pagador, Temporal Ticti Norte y Condebamba.

La responsable indicó que se desplegarán 122 brigadas de vacunación que recorrerán barrios casa por casa, además de realizar intervenciones en kínderes, unidades educativas y la Terminal de Buses.

La campaña surge luego de la confirmación de tres casos positivos de sarampión en los últimos meses. Las autoridades advirtieron que, además de los menores de cinco años, las personas entre 6 y 19 años que no completaron su esquema de vacunación también son vulnerables a la enfermedad y deben acudir a los establecimientos de salud.

Durante las visitas, las brigadas revisarán los carnets de vacunación y completarán otros esquemas pendientes, incluyendo vacunas contra la difteria, el tétanos, la tos ferina e influenza, de acuerdo con la edad y el grupo de riesgo correspondiente.

El Sedes destacó que la campaña forma parte de los esfuerzos para mantener a Bolivia libre de sarampión y avanzar en el proceso de recertificación internacional del país.

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