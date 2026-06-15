Fiscalía y Felcn allanan inmuebles en Santa Cruz por presuntos nexos con el caso narcomadera

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutaron la mañana de este lunes 15 de junio varios allanamientos en inmuebles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la investigación del denominado caso narcomadera, relacionado con una carga contaminada detectada en Chile.

Los operativos se realizaron en distintas zonas de la capital cruceña, donde fiscales y efectivos antidroga secuestraron documentación y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones para determinar posibles vínculos con la mercancía enviada al exterior.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las pesquisas se centran en una carga de madera que fue detectada en Chile y que presuntamente estaba contaminada con más de 100 toneladas de sustancias controladas. Las autoridades buscan establecer el origen de la mercancía, la ruta utilizada para su traslado y las responsabilidades de las personas o empresas involucradas.

Asimismo, una de las empresas investigadas también aparece mencionada en otro proceso relacionado con un envío de madera que salió desde el aeropuerto internacional de Viru Viru con destino a Miami. Según los informes preliminares, cerca de una tonelada de madera fue despachada a través de un cargamento de BoA; sin embargo, posteriormente la carga dio positivo a sustancias controladas.

Las autoridades indicaron que los allanamientos forman parte de una serie de actuaciones destinadas a recolectar indicios, documentación y evidencias que permitan esclarecer la estructura operativa detrás del presunto tráfico internacional de drogas y determinar si los inmuebles intervenidos guardan relación con los envíos investigados.

La investigación continúa en curso y no se descarta la realización de nuevos operativos en las próximas horas.

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