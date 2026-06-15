Policía confirma avances: “Ya tenemos identificados a los autores intelectuales” del crimen en Yapacaní

La investigación por el secuestro y asesinato de un dirigente en la zona de San Germán, en el municipio de Yapacaní, avanza con nuevas líneas de inteligencia que ya permiten a la Policía Boliviana perfilar a los presuntos autores intelectuales del hecho, según confirmó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando un grupo de al menos siete personas encapuchadas y armadas irrumpió en el domicilio de la víctima, desde donde lo habrían secuestrado y trasladado en un vehículo desconocido. Horas después, el cuerpo del dirigente fue encontrado sin vida, con múltiples impactos de arma de fuego.

“En este caso, bueno, es un caso lamentable… lo sacaron de su domicilio y abordaron un vehículo y se retiraron del lugar”, señaló el coronel Gómez en contacto con el programa El Mañanero, al describir la dinámica del crimen.

El jefe policial explicó que, tras conocerse el hecho, se desplegaron equipos de inteligencia en la zona para recolectar información y dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Según indicó, las investigaciones ya muestran avances importantes.

“Ya tenemos identificados de alguna manera a los autores intelectuales, estamos en ese proceso”, afirmó la autoridad policial, aunque evitó revelar nombres o vínculos específicos debido a que el caso continúa en etapa investigativa.

Gómez también reveló que el grupo implicado estaría vinculado a actividades delictivas recurrentes en la región. “Son personas que se dedican específicamente a este tipo de acciones, a realizar secuestros en toda esta zona”, sostuvo, sin brindar mayores detalles.

La Policía continúa realizando operativos y actos investigativos en el sector de San Germán, mientras el caso sigue abierto y bajo reserva. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco del avance de las pesquisas.

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