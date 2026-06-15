Vecinos de la Av. Virgen de Luján exigen rompemuelles tras la muerte de una madre que salvó a su hijo

Vecinos del barrio Zaragoza exigen a las autoridades municipales la refacción de un rompemuelle, además de la instalación de señalización y semáforos en la avenida Virgen de Luján, tras el caso de la joven madre de 25 años que perdió la vida al salvar a su pequeño hijo de ser atropellado.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el menor salió corriendo de su domicilio en dirección a la avenida. Al percatarse del peligro, la madre corrió para apartarlo de la trayectoria del vehículo. Aunque logró poner a salvo al niño, ella fue impactada y falleció en el lugar.

Tras el hecho, vecinos denunciaron que la avenida carece de señalización adecuada y que uno de los rompemuelles existentes se encuentra deteriorado.

“La verdad no hay señalización. Por eso es que las movilidades pasan a toda velocidad. Lo que pedimos es que vengan las autoridades y coloquen rompemuelles porque sería una protección más para la gente”, manifestó una vecina de la zona.

Los habitantes también recordaron que cerca del lugar funciona una unidad educativa, por lo que decenas de estudiantes cruzan diariamente la avenida.

“Preocupa para los niños y para los estudiantes porque aquí hay un colegio cerca. Es bien peligrosa esta avenida”, agregó la vecina.

Ante la tragedia, los vecinos exigen la refacción del rompemuelle existente, la instalación de nuevos reductores de velocidad, semáforos y señalización vial para evitar que otra familia tenga que atravesar una pérdida similar en una de las avenidas más transitadas de la zona.

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