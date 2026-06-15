"Quiero justicia para mi hija": Madre de víctima de abuso rechaza detención de 60 días para acusado

Familiares de una presunta víctima de violación exigen justicia y cuestionan la decisión judicial que determinó 60 días de detención preventiva para el principal acusado, un hombre señalado de hacerse pasar por abogado y que, según denunciaron, tendría antecedentes por otros delitos.

Durante una audiencia realizada en las últimas horas, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del investigado. Sin embargo, la madre de una de las denunciantes manifestó su indignación por el plazo establecido y pidió una sanción ejemplar.

“La juez solamente dicta 60 días para este violador que se hace pasar por abogado. Lo único que exijo es justicia para mi hija”, declaró entre lágrimas la mujer.

La denunciante aseguró que el acusado negó los hechos y que, a través de su defensa, sostuvo que las acusaciones tendrían un trasfondo económico. No obstante, la madre rechazó esa versión y afirmó que su familia no busca ningún beneficio económico.

“No quiero plata, quiero justicia para mi hija. Yo la crié con tanto amor y con tanto cuidado para que este hombre venga y le haga esto”, expresó.

Asimismo, señaló que existen otras personas que también habrían denunciado al investigado por diferentes hechos y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones.

El caso continúa en etapa investigativa y el acusado permanecerá con detención preventiva mientras el Ministerio Público reúne más elementos para esclarecer los hechos denunciados. La familia de las presuntas víctimas anunció que continuará exigiendo justicia y el avance del proceso judicial.

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