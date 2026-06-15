Identifican a extranjero acribillado en Equipetrol; tenía antecedentes por narcotráfico en Brasil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó la identidad del ciudadano extranjero que fue acribillado el pasado sábado en la zona de Equipetrol, al norte de Santa Cruz de la Sierra. La víctima fue identificada como Rodrigo Ramos de Andrade, de 48 años, de nacionalidad brasileña, quien recibió nueve impactos de bala durante un ataque armado en un local donde consumía bebidas alcohólicas.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el hecho se produjo cuando dos sujetos ingresaron violentamente al establecimiento y abrieron fuego directamente contra la víctima.

“De acuerdo con el informe médico forense, se tiene que serían nueve impactos de proyectil de arma de fuego que habrían cegado la vida de este ciudadano brasileño”, señaló la autoridad policial en contacto con medios de comunicación.

De acuerdo con la investigación preliminar, el móvil del crimen estaría vinculado a actividades ilícitas transnacionales. La Policía maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, ya que la víctima tendría antecedentes por tráfico de drogas en Brasil, además de estelionato.

“Este sujeto tiene antecedentes por tráfico de drogas en la hermana República Federativa del Brasil”, afirmó el coronel Gómez, quien añadió que, según los registros, el extranjero no contaba con antecedentes en territorio boliviano.

La Policía informó además que ya se realizaron rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad e identificación facial de posibles autores del hecho. En ese marco, no se descartan allanamientos en las próximas horas para dar con los responsables.

Asimismo, dos personas ya prestaron su declaración en calidad de testigos ante el Ministerio Público, mientras otras serán convocadas para aportar información que permita esclarecer el crimen.

“El trabajo de investigación ha avanzado de gran manera. Estamos realizando todos los actos investigativos y de inteligencia para determinar quiénes fueron los autores”, indicó el jefe policial.

El asesinato ha encendido nuevamente las alertas sobre la presencia de ciudadanos extranjeros vinculados a redes criminales en la región, mientras las autoridades buscan establecer si el crimen está relacionado con conflictos entre organizaciones delictivas transnacionales.

La investigación continúa en curso.

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