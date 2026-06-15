Policía asegura que tiene identificados a los autores del crimen en Equipetrol

La investigación por el asesinato de un ciudadano brasileño ocurrido el fin de semana en la zona de Equipetrol, en el norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, avanza con resultados preliminares importantes, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, confirmó en contacto con el programa El Mañanero que las unidades investigativas ya lograron identificar “de manera facial” a los posibles autores del hecho, gracias al análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia desplegadas en la zona.

“Estamos en un proceso de investigación y hemos avanzado de gran manera. Hoy se realizarán varios allanamientos”, señaló la autoridad policial, al destacar que el trabajo coordinado permitió reconstruir parte de la secuencia del crimen.

El hecho ocurrió el sábado, cuando dos sujetos armados ingresaron a un local frecuentado por ciudadanos brasileños y abrieron fuego contra la víctima, quien recibió nueve impactos de bala, según el informe médico forense.

Identidad de la víctima y antecedentes

La víctima fue identificada como Rodrigo Ramos de Andrade, ciudadano brasileño de entre 36 y 48 años, según distintas versiones preliminares. De acuerdo con la Policía, el hombre era buscado en Brasil por presuntos antecedentes vinculados al tráfico de drogas y estelionato.

El coronel Gómez indicó además que, según el intercambio de información con autoridades brasileñas, el caso podría estar relacionado con el narcotráfico, una de las principales hipótesis que maneja la investigación.

“Este tipo de hechos vinculados a ciudadanos brasileños con antecedentes es recurrente en el departamento”, afirmó el jefe policial, sin descartar otras líneas investigativas.

Allanamientos y testigos

La Felcc informó que ya se tomaron declaraciones a dos personas en calidad de testigos, mientras que otras serán convocadas en las próximas horas para aportar más información sobre lo ocurrido.

Asimismo, se prevé la ejecución de varios allanamientos como parte de la fase operativa del caso, con el objetivo de dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“Tenemos ya identificados de manera facial a los posibles autores. En las siguientes horas o días vamos a tener resultados”, reiteró Gómez.

Investigación en curso

La Policía aseguró que el trabajo conjunto entre inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y levantamiento de testimonios ha permitido avances significativos en corto tiempo.

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