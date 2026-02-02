Confirman que el brasileño hallado en Porongo fue ejecutado un día después de ingresar a Bolivia

Nuevos detalles han surgido en torno al macabro hallazgo en el municipio de Porongo. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gilmar Ramiro Valencia Fernández, informó que el ciudadano brasileño Fernando Viera de Santana fue ejecutado casi de inmediato tras su llegada al país.

Una ejecución "relámpago"

De acuerdo con el flujo migratorio verificado por las autoridades, Viera de Santana ingresó a Bolivia legalmente desde Brasil el pasado martes. Sin embargo, la autopsia y los trabajos de inteligencia criminal indican que fue asesinado apenas un día después, el miércoles, en la ciudad de Santa Cruz.

El cuerpo fue encontrado por vecinos de la urbanización Tres Lagunas (camino a la comunidad Colorada) en una escena perturbadora: el cadáver estaba enterrado de tal forma que solo el rostro quedaba visible en la superficie.

Los detalles del crimen

En el lugar del hecho, la división de Escena del Crimen e IITCUP recolectó indicios fundamentales para la investigación:

Munición: Se colectaron cinco vainas servidas (casquillos).

Causa de muerte: El informe forense determinó que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico penetrante múltiple por proyectil de arma de fuego, provocando una laceración encefálica severa.

Identificación: En el lugar se halló toda su vestimenta y la documentación personal que permitió confirmar su identidad.

Vínculos con el narcotráfico

Un dato clave en la investigación surgió tras el contacto de la Policía con el hermano de la víctima. Aunque Viera de Santana no registraba antecedentes penales en Bolivia ni en Brasil, su familiar directo reveló a los investigadores que el fallecido "hace muchos años venía teniendo mucha relación con el tema de tráfico de drogas".

Esta confesión refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas como principal móvil del asesinato. La Felcc informó que el caso continúa en etapa de investigación, mientras se espera que los familiares lleguen al país en las próximas horas para repatriar el cadáver hacia Brasil.

