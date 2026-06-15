Policía revela que secuestradores recibieron $us 100 mil y aun así asesinaron al dirigente de Yapacaní

Pese a que su familia entregó 100 mil dólares para lograr su liberación, el dirigente agrícola Edgar Peñaloza fue asesinado por sus secuestradores, quienes después de cobrar el rescate abandonaron su cuerpo en una zona alejada del municipio de Yapacaní.

De acuerdo con las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los familiares realizaron el pago exigido por los captores con la esperanza de recuperar con vida a la víctima. Sin embargo, horas después se confirmó el peor desenlace cuando el cuerpo de Peñaloza fue hallado con heridas provocadas por impactos de bala.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que los secuestradores recibieron más de 100 mil dólares en divisa norteamericana antes de acabar con la vida del dirigente.

“Lo triste y lamentable, lo grave de este caso es que además de haber cobrado el dinero, estas personas deciden quitar la vida a la víctima. Posteriormente la abandonan en un lugar alejado, a aproximadamente 20 kilómetros de la carretera principal, sobre la ruta Müller-Avaroa, a la altura de un puente, donde fue encontrada con cuatro impactos de bala”, señaló la autoridad policial.

Las investigaciones continúan para establecer cómo se produjo el secuestro, identificar a todos los involucrados y determinar el móvil del crimen. La Policía también trabaja en la recolección de evidencias que permitan dar con el paradero de los responsables.

Según los antecedentes recabados hasta el momento, no existen indicios de que la víctima estuviera vinculada a actividades ilícitas. Asimismo, familiares y personas cercanas indicaron que Peñaloza se dedicaba a labores agrícolas en la región, principalmente a la producción de semillas oleaginosas.

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