Tras la muerte de un chofer: transporte pesado exige justicia y fin de los bloqueos

La dirigencia del transporte pesado internacional pidió este lunes al Gobierno una solución definitiva al conflicto de los bloqueos de carreteras, que cumplen 46 días, luego de conocerse la muerte de un conductor en la ruta entre Oruro y La Paz.

El dirigente del sector, Juan Yujra, denunció que se trata del tercer chofer que pierde la vida en el contexto de las movilizaciones y aseguró que las restricciones en las carreteras impiden que transportistas con enfermedades de base accedan oportunamente a medicamentos y atención médica.

“Alguien tiene que hacerse responsable de esto y ese alguien tiene nombre y apellido. Creemos que el Gobierno y la Fiscalía, de oficio, tienen que actuar y nosotros también vamos a trabajar para aclarar esta situación”, manifestó Yujra.

El representante del transporte pesado lamentó que la prolongación de los bloqueos continúe generando perjuicios no solo económicos, sino también humanitarios, afectando a miles de conductores que permanecen varados en diferentes puntos del país.

Asimismo, demandó a las autoridades nacionales tomar medidas para restablecer la circulación en las carreteras y garantizar la seguridad de los transportistas que desarrollan actividades de comercio nacional e internacional.

Los bloqueos instalados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz han provocado dificultades en el transporte de carga, el abastecimiento de productos y la movilidad de pasajeros, además de cuantiosas pérdidas económicas reportadas por diversos sectores productivos.

La dirigencia anunció que realizará seguimiento al caso para que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del conductor y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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