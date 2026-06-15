TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Transporte pesado instala reunión clave en La Paz para exigir soluciones por bloqueos

El sector se cita con el viceministro del área en el Palacio de Comunicaciones para exigir la ampliación del plazo de uso libre de contenedores tras sufrir 46 días de carreteras varadas.

Milen Saavedra

15/06/2026 15:32

Agregar Reduno en
Transporte pesado instala reunión con el Viceministerio de Transporte
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Cámara de Transporte Pesado se declaró en estado de emergencia y advirtió con asumir medidas de presión drásticas si las autoridades nacionales no atienden sus demandas de manera inmediata.

La dirigencia del sector se encuentra en la ciudad de La Paz, donde inicialmente sostuvieron un encuentro a puertas cerradas para unificar su postura. Posteriormente, los transportistas se trasladaron hasta el Palacio de Comunicaciones para instalar una reunión crucial con el viceministro de Transporte, de quien esperan respuestas concretas.

El principal motivo es el impacto económico derivado de los 46 días de conflictos y bloqueos que paralizan diversas rutas del territorio nacional. Debido a estas interrupciones, los transportistas no han podido devolver los contenedores a las líneas navieras dentro de los plazos establecidos.

Como consecuencia de este retraso ajeno a su voluntad, el sector enfrenta ahora millonarias y fuertes multas por el excedente de tiempo. Ante esta situación, la demanda central del transporte pesado es clara:

  • Ampliación del plazo: Exigen que el Gobierno gestione y garantice una ampliación para el uso libre de contenedores sin penalizaciones.

  • Exoneración de multas: Piden que se congelen los cobros generados durante los días en que las carreteras estuvieron intransitables.

Los representantes del transporte pesado han sido enfáticos al señalar que ingresan a la mesa de diálogo con la expectativa de obtener soluciones definitivas. Se aguarda que en el transcurso de la jornada las autoridades del sector y la dirigencia del transporte emitan un informe oficial sobre los resultados de esta reunión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD