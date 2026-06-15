Esposas de policías exigen garantías y equipamiento ante incremento de puntos de bloqueos en Cochabamba

La presidenta de la Asociación de Esposas de Policías de Cochabamba, Ruth Ajacopa, expresó su preocupación por la situación que enfrentan los efectivos policiales en medio de los conflictos y bloqueos que persisten en el país, y pidió al Gobierno nacional otorgar mayores garantías, equipamiento y protección para el cumplimiento de sus funciones.

La representante señaló que las esposas de policías mantienen una vigilia desde hace más de 30 días y afirmó que su pliego petitorio no ha sido atendido por las autoridades nacionales.

“Estamos constantemente en vigilia durante más de 30 días. Lamentablemente no hemos sido escuchadas con nuestro pliego petitorio”, dijo.

Ajacopa sostuvo que la institución policial se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a la falta de equipamiento y al incremento de los puntos de bloqueo, especialmente en Cochabamba.

Asimismo, recordó que durante conflictos anteriores se registró la muerte de efectivos policiales y expresó su preocupación por la posibilidad de que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“No queremos más muertes en la tropa policial. El año pasado se perdieron cuatro efectivos en conflictos y no queremos que eso se repita”, afirmó.

La dirigente indicó que, junto a otras instituciones, solicitaron la declaratoria de un estado de excepción para restablecer el orden y garantizar la transitabilidad en el país. Sin embargo, advirtió que cualquier medida de este tipo debe ir acompañada de condiciones adecuadas para el trabajo policial.

“Si se dictara un estado de excepción, también se deben brindar garantías para que la Policía pueda trabajar de manera efectiva. No hay equipamiento ni condiciones suficientes para afrontar este tipo de conflictos”, señaló.

Ajacopa también pidió que se proteja legalmente a los efectivos que intervengan en operativos de control del orden público y aseguró que los policías deben contar con mecanismos para resguardar su integridad física ante situaciones de riesgo.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión social marcado por bloqueos de carreteras y movilizaciones en distintos puntos del país, que han generado demandas de diversos sectores para encontrar una solución al conflicto y restablecer la normalidad en las rutas nacionales.



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