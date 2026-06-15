Cochabamba vivió su día más frío del año: ¿cuánto marcó el termómetro?

El invierno comenzó a sentirse con fuerza en Cochabamba. La ciudad registró este domingo 14 de junio la temperatura mínima más baja en lo que va de 2026, alcanzando los 3,5 grados centígrados durante las primeras horas de la mañana.

El descenso fue percibido por miles de cochabambinos que amanecieron con una sensación térmica especialmente fría y tuvieron que recurrir a abrigos, calefactores y bebidas calientes para enfrentar la jornada.

La madrugada más fría del año

De acuerdo con los reportes meteorológicos, los termómetros descendieron hasta los 3,5°C, convirtiendo a este domingo en el día más frío registrado en la capital valluna durante este año.

Las bajas temperaturas se sintieron principalmente al amanecer, cuando calles, plazas y avenidas lucieron con poca afluencia de personas debido al intenso frío.

Recomiendan extremar cuidados

Ante el marcado descenso térmico, especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones figuran:

Utilizar ropa abrigada durante las primeras horas del día.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener una adecuada hidratación.

Acudir a un centro médico ante síntomas respiratorios persistentes.

El frío continuará

Los pronósticos indican que las temperaturas bajas continuarán durante los próximos días, por lo que no se descartan nuevas madrugadas con registros similares o incluso inferiores.

La llegada oficial del invierno y el ingreso de masas de aire frío podrían provocar nuevos descensos térmicos en diferentes regiones del departamento.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar previsiones para afrontar una temporada que recién comienza, pero que ya dejó la jornada más fría de 2026 en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play