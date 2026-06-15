Cochabamba: Perros vivían hacinados en un criadero ilegal; uno fue hallado sin vida

La Dirección de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba rescató 11 perros de raza American Bully de un presunto criadero ilegal ubicado en la zona de Maica Central, donde las autoridades evidenciaron condiciones de hacinamiento, maltrato y explotación con fines lucrativos.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que durante la intervención se encontró a uno de los animales sin vida, aparentemente como consecuencia de ataques entre los propios canes provocados por el abandono y la falta de supervisión.

“Se ha rescatado un total de 11 canes de raza American Bully. Uno de ellos lamentablemente fue hallado muerto debido a la trifulca de canes que hubo por la falta de presencia del propietario”, señaló.

Según la autoridad, los demás animales se encuentran estables, aunque tres presentan alteraciones de conducta que serán evaluadas por especialistas antes de definir su futuro.

“Vamos a hacer un análisis profundo de cada uno de ellos y complementar el trabajo con apoyo externo para determinar la conducta que corresponde seguir”, explicó.

La intervención se realizó tras denuncias vecinales que alertaron sobre peleas entre los perros dentro del inmueble. Para ingresar al predio, el personal municipal tuvo que romper los candados debido a la urgencia de la situación.

Prudencio indicó que en el lugar funcionaba un “seudo criadero” dedicado principalmente a la reproducción de los animales para fines comerciales. “Había machos reproductores en un sector y hembras gestantes en otro. Era una actividad meramente lucrativa, lo que deja mucho que desear respecto al bienestar de los animales”, afirmó.

El responsable de Zoonosis describió escenas de extrema violencia al momento del rescate. “Los perros estaban bañados en sangre y tirados en el suelo. El tutor no cumplió su rol de cuidado”, manifestó.

Las autoridades anunciaron que los animales no serán devueltos a su propietario y que se aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente. “Los canes no van a volver con ese sujeto. Tendrá que cumplir estrictamente lo dispuesto por el Decreto Municipal 438/2025”, sostuvo Prudencio.

Una vez concluidas las evaluaciones veterinarias y de comportamiento, Zoonosis prevé iniciar un proceso de adopción responsable para los perros rescatados, con el objetivo de garantizarles condiciones adecuadas de vida y evitar nuevos episodios de maltrato.

La intervención fue respaldada por la Ley 553 de Protección Animal y el Reglamento Municipal 438/2025, normativa que endurece las sanciones contra actos de crueldad y maltrato animal en el municipio.



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