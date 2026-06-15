Oruro: transportista pierde la vida al intentar evitar los bloqueos por una ruta alterna

La Fiscalía Departamental de Oruro confirmó que un conductor de transporte pesado perdió la vida tras sufrir un accidente mientras intentaba liberar su camión, que había quedado atascado en una ruta alterna utilizada para evitar los bloqueos que afectan al país desde hace más de 40 días.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el hecho ocurrió cuando el chofer, que se dirigía desde Oruro hacia El Alto, tomó un camino paralelo para continuar su viaje. Sin embargo, el vehículo quedó enfangado en una zona pedregosa y el conductor descendió para intentar retirarlo.

“Se ha podido verificar que habría utilizado una gata para sacar la llanta enfangada. La misma habría cedido y le habría aplastado el brazo, provocando su fallecimiento posiblemente por un shock hipovolémico debido al abundante sangrado”, explicó Morales.

La víctima fue encontrada sin vida al día siguiente. Tras las investigaciones, la Fiscalía descartó la participación de terceras personas y concluyó que se trató de un accidente.

Aunque el caso fue cerrado respecto a la causa de la muerte, Morales señaló que el hecho está relacionado con el contexto de los bloqueos, ya que el conductor buscaba rutas alternativas para continuar su trayecto.

“Ese vehículo estaba buscando caminos alternos a efecto de pasar los bloqueos”, precisó.

La autoridad también expresó preocupación por la situación que enfrentan cientos de transportistas que permanecen varados en distintos puntos del país desde hace semanas.

Morales indicó que distintas instituciones realizan acciones de apoyo humanitario para asistir a los conductores afectados por la falta de alimentos, agua y atención médica.

El fiscal hizo un llamado a que prevalezca el diálogo para resolver el conflicto y garantizar el paso de ayuda humanitaria y de personas que requieren atención médica urgente.

“Es alarmante que después de más de 40 días de bloqueo no exista una solución. Debe primar el diálogo y evitarse mayores afectaciones a la población”, manifestó.

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