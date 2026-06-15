No te pierdas hoy por Red Uno el partido España Vs Cabo Verde

La Red Uno de Bolivia llevará a sus pantallas este lunes el esperado duelo entre España y Cabo Verde. La transmisión comenzará a las 11:45 con toda la previa, mientras que el partido arrancará a las 12:00. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro a través de YouTube y TikTok.

La selección española, campeona del mundo en 2010, buscará iniciar su participación en el torneo con una victoria. Al frente tendrá a un combinado caboverdiano que se caracteriza por su fortaleza física, intensidad y capacidad para imponerse en los duelos individuales.

Por su parte, el equipo dirigido por Luis de la Fuente intentará hacer valer su juego colectivo, su calidad técnica y su poder ofensivo para quedarse con los tres puntos en un partido que promete grandes emociones.

Toda la cobertura de este atractivo compromiso mundialista podrá seguirse por la señal de Red Uno y sus plataformas digitales.

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