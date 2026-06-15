Transporte pesado exige acciones tras muertes de choferes por bloqueos

Representantes del transporte pesado expresaron su preocupación y consternación por el fallecimiento de un tercer conductor que permanecía varado en carretera en medio de los bloqueos que afectan a distintas rutas del país.

Desde el sector señalaron que la situación de los choferes es cada vez más crítica debido a la falta de alimentos, medicamentos y condiciones adecuadas para permanecer durante semanas en los puntos de conflicto.

Transportistas con problemas de salud

Asimismo, denunciaron que muchos conductores sufren problemas de salud como diabetes, hipertensión arterial, descompensaciones y elevados niveles de estrés tras permanecer inmovilizados durante más de un mes en las carreteras.

“El Estado debe garantizar la libre transitabilidad y la seguridad de los conductores que se encuentran atrapados en distintos puntos del país”, señalaron representantes del sector.

Los transportistas también cuestionaron la labor de la Defensoría del Pueblo, al considerar que no existe una atención suficiente hacia los choferes afectados por los bloqueos y las condiciones extremas que enfrentan.

Según el sector, decenas de conductores continúan varados en carreteras sin acceso regular a servicios básicos, mientras la situación económica y sanitaria se deteriora con el paso de los días.

Los dirigentes reiteraron su pedido de soluciones inmediatas que permitan restablecer la circulación en las rutas y evitar que se registren nuevas tragedias entre los trabajadores del transporte pesado.

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