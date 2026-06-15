Un descuido le costó la vida a un transportista que intentaba evitar los bloqueos

La muerte de un conductor de transporte pesado ha generado preocupación en el sector, luego de conocerse que el chofer perdió la vida mientras intentaba liberar su camión, que había quedado atrapado en un lodazal cuando buscaba una ruta alterna para evitar los bloqueos.

Buscó rutas alternas

Según el reporte de la Fiscalía Departamental de Oruro, el conductor se dirigía desde Oruro hacia El Alto y optó por transitar por un camino paralelo debido a los puntos de bloqueo instalados en la carretera principal.

Durante el trayecto, el vehículo quedó atascado en una zona pedregosa y fangosa. Ante esta situación, el chofer descendió de la cabina e intentó sacar una de las llantas utilizando una gata mecánica.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el equipo de elevación cedió durante la maniobra y atrapó uno de los brazos del conductor, provocándole una grave lesión con abundante pérdida de sangre.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que las pericias determinaron que el conductor falleció por un shock hipovolémico producto de la hemorragia.

Lo hallaron sin vida

El cuerpo fue encontrado al día siguiente, cuando ya no presentaba signos vitales. Posteriormente se notificó a los familiares y a los representantes de la empresa de transporte para realizar las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía señaló que las investigaciones permitieron establecer que se trató de un accidente y descartó la participación de terceras personas en el hecho.

Sin embargo, el caso se suma a la preocupación del sector transportista, que advierte sobre los riesgos que enfrentan cientos de conductores que buscan rutas alternas para continuar sus viajes en medio de los bloqueos que afectan al país desde hace más de 45 días.

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