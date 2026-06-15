Educación confirma horario de invierno desde este martes en Santa Cruz y fija fecha de vacaciones

La Dirección Departamental de Educación (DDE) confirmó que desde este martes 16 de junio entrará en vigencia el horario de invierno en la capital cruceña, medida que contempla media hora de tolerancia tanto en el ingreso como en la salida de los estudiantes, debido a las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días.

El director departamental de Educación, Nelson Nery Alcócer Coca, informó que la decisión fue asumida tras los reportes climatológicos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevén un descenso de temperaturas durante toda la semana.

“Ya de manera oficial en el departamento de Santa Cruz algunos distritos ingresaron en horario de invierno de acuerdo con la conducta climatológica. La ciudad capital ingresa a partir del día de mañana con un horario de invierno, esto porque según el reporte del Senamhi tenemos bajas temperaturas que van a permanecer durante toda la semana”, explicó la autoridad.

Asimismo, Alcócer confirmó que, tras una reunión de coordinación con los directores distritales, se determinó que el descanso pedagógico de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio en el departamento. Las actividades educativas se reanudarán el lunes 20 de julio.

Sin embargo, aclaró que en los Valles cruceños la fecha aún permanece sujeta a evaluación, debido a las condiciones climáticas particulares de esa región.

“Los Valles cruceños todavía mantenemos una fecha latente; puede adelantarse o también recorrerse un poco dependiendo de los factores climatológicos por esa zona”, señaló.

Respecto a la aplicación del horario de invierno, la autoridad explicó que la medida contempla una tolerancia de 30 minutos en el ingreso y otros 30 minutos en la salida de las unidades educativas, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes durante las horas de mayor descenso de temperatura.

“Cuando aplicamos un horario de invierno, generalmente damos media hora de tolerancia en el ingreso y media hora de tolerancia en la salida, porque en esos horarios se manifiestan las bajas temperaturas y lo que queremos siempre es precautelar la salud de los estudiantes”, concluyó.

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