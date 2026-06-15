A 46 días de bloqueos, Senkata empieza a retomar la normalidad

Este lunes 15 de junio se cumplen 46 días de bloqueos en el país, mientras algunos puntos comienzan a restablecer la circulación vehicular tras semanas de perjuicios en distintas regiones.

Uno de los sectores donde se evidenció esta situación es Senkata, en la ciudad de El Alto, donde anteriormente se registraba uno de los bloqueos más fuertes del Distrito 8, en inmediaciones de la planta de Senkata.

Levantan bloqueos

De acuerdo con el reporte desde el lugar, en horas de la tarde de este lunes se observó que el punto de bloqueo fue levantado progresivamente, permitiendo el retorno del tráfico vehicular.

Sin embargo, aún se evidencian restos de piedras y promontorios en la vía, que deberán ser retirados por las autoridades municipales y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para garantizar la plena transitabilidad.

Quedan piedras

Sí se han quedado promontorios de piedra y también hay escombros en las vías que deben ser limpiados. La zona, considerada estratégica dentro del acceso a la ciudad de El Alto, y la distribución de carburantes.

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