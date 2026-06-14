EPSAS garantiza el suministro de agua y descarta cortes del servicio

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSAS S.A., informó mediante un comunicado que no se realizarán cortes del servicio de agua potable en La Paz.

A pesar de amenazas

Según la institución, el suministro está garantizado pese a la situación social y supuestas amenazas por sectores movilizados en el país que llevan 45 días en bloqueos.

“EPSAS S.A. informa a nuestros usuarios que el servicio de agua potable está garantizado y no se realizarán cortes del suministro”, señala el comunicado oficial.

Coordinación con policía

La empresa también indicó que se están realizando coordinaciones con la Policía Boliviana para resguardar sus instalaciones y asegurar la continuidad de sus operaciones.

“Ante la situación social que atraviesa el país, se están coordinando las acciones necesarias con la Policía Boliviana para resguardar nuestras instalaciones y asegurar la continuidad de las operaciones”, agrega el pronunciamiento.

EPSAS remarcó que el abastecimiento de agua potable se desarrolla con total normalidad en los ocho municipios atendidos por la empresa.

La institución pidió a la población tomar en cuenta la información y no dejarse influenciar por supuestas amenazas de corte de servicio.

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