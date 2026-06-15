Más de 10 instituciones reciben apoyo del Despacho de la Primera Dama

El Despacho de Gestión Social, a la cabeza de la Primera Dama Bibi Urquidi, anunció la fase de entrega de una importante donación recibida gracias al compromiso social del Sedem, destinada a fortalecer hogares de acogida, centros de salud y espacios de asistencia social en el país.

De acuerdo con la información oficial, en esta jornada la ayuda fue distribuida de manera directa a más de 10 instituciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención diaria y la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

“Hoy iniciamos la primera fase de entrega de una importante donación recibida gracias al compromiso social del Sedem, destinada a equipar y fortalecer hogares, centros de salud y espacios de asistencia social en nuestro país”, señala las redes sociales del despacho de la primera dama.

Ayuda humanitaria

Las autoridades destacaron que estos insumos permitirán optimizar el funcionamiento de los centros beneficiados, reforzando la atención a poblaciones en situación de riesgo social.

La Primera Dama resaltó el impacto de la articulación interinstitucional, subrayando que este tipo de acciones busca transformar realidades en favor de los sectores más vulnerables.

“El trabajo no se detiene. Mañana martes continuaremos con la segunda jornada de distribución para expandir el alcance de esta ayuda”, añade el reporte.

La iniciativa forma parte de las acciones de asistencia social orientadas a fortalecer instituciones que brindan atención a población en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

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