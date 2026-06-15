Bloqueos alteran el cronograma de distribución de combustible en Cochabamba

Los bloqueos de carreteras que se registran en el país afectan el suministro de carburantes en el departamento. La interrupción de las vías impide que las cisternas transiten con normalidad, provocando un severo desfase en la cadena de distribución y afectando de manera directa a los diferentes surtidores de la ciudad.

La situación del diésel es la más crítica. Según los últimos informes, el abastecimiento de este combustible ha caído a un 10% de su capacidad habitual. Este déficit es el resultado directo de los retrasos que enfrentan las cisternas para cargar el producto y trasladarlo a las estaciones de servicio.

A pesar del adverso escenario, la planta de YPFB Logística, ubicada en la zona de Valle Hermoso, continúa operando para evitar el desabastecimiento total. Las cisternas siguen saliendo del recinto cargadas de combustible para abastecer a la urbe. Si bien el trabajo no se detiene en este sector, la salida de los camiones no cuenta con la misma frecuencia ni regularidad que en periodos normales debido a los factores externos de transitabilidad.

Las autoridades y el sector del transporte esperan que se levanten las medidas de presión para que el flujo de carburantes pueda estabilizarse y así normalizar las actividades productivas y del transporte en Cochabamba.

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