Con dos adolescentes entre sus filas, desmantelan una red dedicada al robo de motorizados en Cochabamba

Efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) lograron desarticular una peligrosa banda delincuencial dedicada al robo de motorizados de dos y cuatro ruedas en la capital cochabambina. El operativo policial llamó la atención de las autoridades debido a la corta edad de la mayoría de los integrantes de la organización criminal, entre los cuales se encuentran dos menores de edad plenamente activos en los ilícitos.

El subdirector departamental de Diprove, Eduardo Moscoso, informó que los aprehendidos son cuatro personas con edades que demuestran la preocupante incursión de adolescentes en el crimen organizado. El jefe policial detalló que el grupo estaba conformado por un menor de 15 años, otro de 17, un joven de 18 años y un adulto de 34 años de edad, este último con una participación activa dentro de la estructura delincuencial al desempeñarse como el receptor de los vehículos robados.

La caída de la banda se originó cuando los uniformados interceptaron a los sospechosos en flagrancia mientras empujaban una motocicleta en inmediaciones de la unidad de Radiopatrullas. Al percatarse de la presencia policial, los cuatro jóvenes abandonaron el vehículo de dos ruedas y emprendieron una veloz fuga. Tras una persecución a pie, los policías lograron capturar inicialmente a dos de ellos y, tras activar las investigaciones en coordinación con Diprove, se identificó y aprehendió al resto de la banda, que también estaba implicada en el robo de un automóvil denunciado el pasado 11 de junio.

La situación jurídica de los implicados ya fue definida por las autoridades correspondientes, quienes aplicaron medidas diferenciadas para los menores de edad. El subdirector de Diprove detalló que el juez determinó para el adolescente de 15 años su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Cometa por el lapso de tres meses, aunque con el beneficio de salida exclusiva para continuar asistiendo a su unidad educativa. En tanto, el menor de 17 años recibió detención domiciliaria, contando también con el derecho de asistir a sus labores escolares mientras avanzan las investigaciones del caso.

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