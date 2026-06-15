Celular de violador enviado a El Abra devela videos de al menos ocho menores agredidos

En una audiencia de medidas cautelares desarrollada este lunes al mediodía, la justicia determinó seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de El Abra para Alberto G., un sujeto acusado de violar a menores de edad varones tras captarlos mediante redes sociales. El imputado fue capturado el pasado sábado, apenas unas horas antes de que lograra salir del país con rumbo a Chile.

La investigación formal se activó a raíz de la denuncia de un adolescente de 14 años. Según los antecedentes, el agresor grabó el vejamen sexual y posteriormente envió el video a la víctima para amenazarla y evitar que contara lo sucedido. Pese al chantaje, el menor alertó a su familia, lo que permitió la oportuna intervención policial.

Confesión en audiencia y un preocupante historial

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción acumulados, logrando incluso la confesión del propio imputado. Sin embargo, los argumentos del agresor causaron indignación entre las partes acusadoras.

"Hemos sacado de circulación a este depredador sexual. Ha sido enviado al penal de El Abra por haberse tenido los suficientes elementos [...], incluso su confesión en la audiencia, indicando que sí había suscitado el hecho, pero que él 'no había escuchado que la víctima no hubiese querido'. Un hecho totalmente deplorable", lamentó la abogada de la víctima.

Asimismo, la jurista reveló que la Fiscalía expuso que Alberto G. ya contaba con una denuncia formal en el año 2015 por el delito de corrupción de menores, utilizando el mismo modus operandi. "Lamentablemente, si en ese caso la justicia hubiera operado pronta y oportunamente [...], hoy por hoy no estaríamos sufriendo con las consecuencias de esta víctima", cuestionó la defensa.

Al menos ocho víctimas registradas en su celular

Tras la captura, la Policía Boliviana procedió al desdoblamiento y peritaje del teléfono celular del imputado. El análisis pericial develó un escenario aún más alarmante: el sujeto guardaba de forma pervertida videos de las agresiones sexuales de al menos ocho menores de edad adicionales.

Ante este hallazgo, tanto la defensa como las autoridades hicieron un llamado urgente a la población. Exhortaron a los padres de familia a estar alertas y pidieron a posibles víctimas que hubieran guardado silencio por temor, a que se aproximen a la policía y sienten la denuncia formal para asegurar que este sujeto no vuelva a salir a las calles. Paralelamente, el Ministerio Público y la Policía ya trabajan en la identificación y localización de los menores afectados para que se les restituya el derecho a la justicia.

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