Viral: "Prohíben" el ingreso del máximo dirigente de la COB a locales cochabambinos

En las últimas horas, las redes sociales se han visto inundadas por imágenes y videos virales que reflejan el profundo malestar ciudadano en la llajta. Diversos establecimientos comerciales, ubicados principalmente en la zona norte de la ciudad, han comenzado a colgar carteles en sus puertas con un mensaje contundente y directo: "Atención, prohibido el ingreso a este c...", acompañado de la fotografía de Mario Argollo.

Argollo es el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), la entidad matriz de los trabajadores que actualmente lidera las drásticas medidas de presión que mantienen al país paralizado y bloqueado desde hace más de 40 días.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play