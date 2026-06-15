Cabildo de Potosí exige fin de bloqueos y aprehensión de Evo Morales

El Comité Interinstitucional de Potosí, liderado por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), encabezó este lunes una masiva marcha en la ciudad de Potosí, exigiendo el levantamiento de los bloqueos de carreteras mediante el diálogo y la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales.

Cientos de personas, incluyendo cooperativistas mineros, transportistas, comerciantes, vecinos y universitarios, se movilizaron desde distintos puntos de la ciudad hasta concentrarse en el Puente de la Dignidad, también conocido como Puente Tinkuy. Durante la protesta, los manifestantes cuestionaron las medidas de presión vigentes, destacando sus efectos negativos sobre la economía local y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Resoluciones

Entre las resoluciones adoptadas en el cabildo, se otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para “asumir medidas definitivas que pongan orden en el país, pacificación y desmovilización inmediata”. Además, se exigió la aprehensión de Evo Morales y se advirtió que las autoridades departamentales y nacionales que no respalden estas demandas serán declaradas “enemigas de Potosí”.

“Una de las resoluciones es que se aprehenda a Evo Morales Ayma. Se está dando 48 horas a Rodrigo Paz y a todo su Gobierno para que dé soluciones inmediatas; caso contrario, este Comité Interinstitucional, a la cabeza de todas las entidades vivas de Potosí, va a tomar acciones”, señaló el presidente de Fedecomin Potosí, Óscar Chavarría.

Exigen resolver conflicto

El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, también participó en la movilización, reafirmando que la población exige al Gobierno y a los sectores movilizados resolver el conflicto mediante el diálogo.

“Estamos pidiendo que de una vez podamos resolver este conflicto, tanto al Gobierno como a los sectores radicales que están bloqueando. Potosí no puede esperar más tiempo; no son suficientes los corredores humanitarios ni las acciones que se han estado realizando. Necesitamos soluciones porque necesitamos trabajar”, manifestó Cervantes.

La marcha refleja la creciente presión de la sociedad potosina para restaurar la transitabilidad después de 46 días de bloqueos y la normalidad económica en la región, en medio de la prolongada crisis de bloqueos que afecta al país.

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