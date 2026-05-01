¿Planes para el feriado? Así estará el clima en Bolivia este 1 de mayo

El país vivirá una jornada con contrastes: frío en el occidente, clima templado en los valles y altas temperaturas en el oriente, con algunas lluvias aisladas.
01/05/2026 7:31
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El Día del Trabajador estará marcado por un clima variado en todo el país, según el reporte del SENAMHI, con temperaturas bajas en el altiplano, condiciones templadas en los valles y calor en el oriente boliviano.
En el departamento de La Paz, incluyendo El Alto, se prevé un ambiente frío con temperaturas mínimas entre 1 °C y 6 °C y máximas de hasta 22 °C. El cielo estará mayormente nublado, con lluvias en horas de la tarde.
En Oruro, el clima será frío, con una mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C, bajo un cielo parcialmente nublado durante el día.
Por su parte, Potosí registrará una de las temperaturas más bajas del país, con -1 °C de mínima y hasta 24 °C de máxima, con cielo nublado.
En Cochabamba, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas entre 10 °C y 30 °C y predominio de nubosidad.
En Chuquisaca (Sucre), se esperan condiciones similares, con una mínima de 10 °C y una máxima de 27 °C, con cielo mayormente nublado.
El departamento de Tarija tendrá una jornada fresca en la mañana y noche, pero cálida en la tarde, con temperaturas entre 4 °C y 30 °C.
En el oriente, Santa Cruz presentará un clima cálido, con una mínima de 20 °C y máxima de 31 °C, bajo cielo nublado durante el día.
En Beni (Trinidad), se esperan temperaturas elevadas, con una mínima de 22 °C y máxima de 33 °C, además de lluvias en la tarde y noche.
Finalmente, en Pando (Cobija), el clima será cálido y húmedo, con temperaturas entre 22 °C y 32 °C, con probabilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde.
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