¿Planes para el feriado? Así estará el clima en Bolivia este 1 de mayo

El Día del Trabajador estará marcado por un clima variado en todo el país, según el reporte del SENAMHI, con temperaturas bajas en el altiplano, condiciones templadas en los valles y calor en el oriente boliviano.

En el departamento de La Paz, incluyendo El Alto, se prevé un ambiente frío con temperaturas mínimas entre 1 °C y 6 °C y máximas de hasta 22 °C. El cielo estará mayormente nublado, con lluvias en horas de la tarde.

En Oruro, el clima será frío, con una mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C, bajo un cielo parcialmente nublado durante el día.

Por su parte, Potosí registrará una de las temperaturas más bajas del país, con -1 °C de mínima y hasta 24 °C de máxima, con cielo nublado.

En Cochabamba, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas entre 10 °C y 30 °C y predominio de nubosidad.

En Chuquisaca (Sucre), se esperan condiciones similares, con una mínima de 10 °C y una máxima de 27 °C, con cielo mayormente nublado.

El departamento de Tarija tendrá una jornada fresca en la mañana y noche, pero cálida en la tarde, con temperaturas entre 4 °C y 30 °C.

En el oriente, Santa Cruz presentará un clima cálido, con una mínima de 20 °C y máxima de 31 °C, bajo cielo nublado durante el día.

En Beni (Trinidad), se esperan temperaturas elevadas, con una mínima de 22 °C y máxima de 33 °C, además de lluvias en la tarde y noche.

Finalmente, en Pando (Cobija), el clima será cálido y húmedo, con temperaturas entre 22 °C y 32 °C, con probabilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde.

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