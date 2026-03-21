¡Paraguas a la mano! Así estará el clima en Bolivia este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este sábado 21 de marzo una jornada de clima inestable en todo el país, con tormentas eléctricas y lluvias que variarán en intensidad según la región.

En el Occidente

La Paz registrará temperaturas entre 8°C y 22°C, con posibilidad de lluvias por la tarde.

El Alto tendrá un comportamiento similar, con mínimas de 3°C y máximas de 17°C. Por su parte, Oruro enfrentará tormentas eléctricas durante la jornada con temperaturas entre 2°C y 22°C, mientras que Potosí podría experimentar precipitaciones nocturnas, con un rango de 4°C a 23°C.

En los Valles

Sucre vivirá una tarde con mayor probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias por la noche, mientras que Tarija registrará un día con tormentas, lluvias y temperaturas que oscilarán entre 14°C y 27°C.

El Oriente del país no se queda atrás:

Santa Cruz de la Sierra experimentará lluvias por la tarde, con temperaturas de 24°C a 31°C. Trinidad tendrá tormentas eléctricas desde la mañana, con mínimas de 22°C y máximas que llegarán a 33°C, mientras que Cobija enfrentará tormentas eléctricas por la tarde, con un rango de 23°C a 33°C.

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