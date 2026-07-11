¿Planea viajar o salir este sábado? Conozca el pronóstico para las nueve capitales de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado estará caracterizado por condiciones climáticas estables en gran parte del territorio nacional. Predominarán los cielos despejados o parcialmente nublados y no se prevén lluvias en la mayoría de las regiones, aunque persistirá el marcado contraste de temperaturas entre el occidente y el oriente del país.

En el altiplano

El invierno continuará mostrando su intensidad

La Paz registrará temperaturas entre los 3°C y 22°C, con cielos mayormente soleados durante el día y nubosidad hacia la noche. En El Alto, el frío será más severo, con una mínima de -4°C y una máxima de 15°C.

Oruro tendrá temperaturas entre -6°C y 17°C, mientras que Potosí alcanzará valores de entre -8°C y 18°C. En esta última capital no se descarta la posibilidad de precipitaciones durante la noche.

En los valles

El panorama será más favorable para las actividades al aire libre.

Cochabamba disfrutará de una jornada soleada con temperaturas entre 2°C y 29°C, aunque se prevé un aumento de la nubosidad durante la noche. Sucre registrará entre 4°C y 25°C bajo condiciones similares, mientras que Tarija tendrá un día mayormente despejado, con temperaturas entre 10°C y 25°C.

El oriente del país

Volverá a concentrar las temperaturas más elevadas.

En Cobija se esperan cielos despejados y registros entre 20°C y 34°C.

Trinidad tendrá una jornada soleada con temperaturas de 20°C a 30°C y mayor nubosidad durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra, el Senamhi prevé cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 26°C.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, la estabilidad atmosférica será la principal característica de la jornada, favoreciendo los desplazamientos y las actividades al aire libre en gran parte del país.

No obstante, las autoridades recomiendan a la población del occidente tomar precauciones ante las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

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