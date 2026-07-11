¡Atención! El dólar oficial vuelve a subir: así quedó la cotización para este sábado y domingo en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó el Tipo de Cambio Oficial del dólar estadounidense para este sábado 11 y domingo 12 de julio, estableciendo una cotización de Bs 10,40, lo que representa un incremento de Bs 0,16 frente al valor vigente el viernes, cuando se ubicó en Bs 10,24.

La nueva referencia cambiaria forma parte del régimen de tipo de cambio flexible implementado recientemente por la autoridad monetaria, mediante el cual el BCB publica diariamente la cotización oficial de la divisa.

Con este ajuste, el dólar oficial mantiene la tendencia ascendente observada desde la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario.

La evolución de la cotización muestra un incremento sostenido en las últimas jornadas:

29 de junio: Bs 9,73

6 de julio: Bs 9,83

7 de julio: Bs 9,89

8 de julio: Bs 9,96

9 de julio: Bs 10,10

10 de julio: Bs 10,24

11 y 12 de julio: Bs 10,40

Dólar paralelo

Por su parte, el mercado paralelo mostró un comportamiento más estable. Según las referencias disponibles para este sábado, el dólar se cotiza en Bs 10,57 para la compra y Bs 10,58 para la venta, con una variación mínima respecto al cierre del viernes.

Aunque estas operaciones se realizan fuera del sistema financiero regulado, el precio del dólar paralelo continúa siendo una referencia para diversos sectores económicos y comerciales, especialmente en transacciones vinculadas a importaciones y pagos en moneda extranjera.

El Banco Central informó que el Tipo de Cambio Oficial seguirá publicándose diariamente a las 20:00, en el marco del nuevo régimen cambiario que busca reflejar las condiciones del mercado.

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