Comerciantes reportan alza en precios en equipos electrónicos

Comerciantes de equipos electrónicos y electrodomésticos reportaron un incremento en los precios de celulares, accesorios y otros productos, pese a que inicialmente algunos sectores aseguraban que el nuevo régimen cambiario no tendría un impacto directo porque ya venían trabajando con la cotización del dólar paralelo.

Según los vendedores, el alza se registra de manera constante y afecta principalmente a productos importados, cuyos costos son calculados en dólares.

“Todo en dólares”, señalaron comerciantes al explicar que la variación del tipo de cambio incide directamente en el precio final para el consumidor.

Celulares y accesorios más caros

Los vendedores indicaron que productos como TV Box, audífonos y celulares ya registran incrementos. Como ejemplo, mencionaron que algunos equipos que antes se ofrecían a 35 dólares ahora tienen un costo mayor.

“Ha subido el precio de los celulares. Ahora está subiendo cada día 10 puntos, entonces eso sí afecta”, explicó una comerciante.

Aunque las ventas también se realizan en bolivianos, los precios tienden a ajustarse de acuerdo con la cotización del dólar, lo que genera preocupación entre clientes y vendedores.

Aceptan dólares para preservar precios

Comerciantes indicaron que prefieren recibir dólares cuando los clientes cuentan con esa moneda, debido a que les permite preservar el valor real de la mercadería y reponer productos importados.

“Si traen en dólares, genial, porque a cada rato nos vienen a vender dólares”, sostuvo una vendedora.

Otros comerciantes explicaron que vender únicamente en bolivianos puede generar pérdidas, debido a la variación del tipo de cambio.

“No nos conviene vender porque el tipo de cambio nos afecta mucho”, indicaron.

Comercios migran a pagos digitales

En la zona de la Sagárnaga, en La Paz, algunos negocios comenzaron a utilizar monedas digitales como USDT y otras plataformas para facilitar transacciones, principalmente con turistas extranjeros.

Una comerciante explicó que desde hace un año trabaja con plataformas digitales debido a la presencia constante de visitantes internacionales y a la inestabilidad del dólar.

“Ya hace un año estamos trabajando con diferentes plataformas digitales. Es más fácil para nosotros contar con estas monedas por el ingreso de turistas”, señaló.

Uso de criptomonedas tiene riesgos

La comerciante advirtió que el uso de estas plataformas no es sencillo y requiere conocimiento, debido a que también existen aplicaciones falsas o riesgos de estafa.

“No es fácil. Hay que saber el tema, hay que conocer cómo se invierte, se pierde también”, indicó.

Además, explicó que en las plataformas digitales el tipo de cambio puede ser más alto que el oficial y que al momento de retirar dinero se pagan comisiones.

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