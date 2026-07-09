Hasta qué hora trabajará Mi Teleférico en la Noche de Museos

Mi Teleférico informó que este sábado 11 de julio extenderá su horario de atención desde las 06:30 hasta las 23:30, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Larga Noche de Museos y facilitar el desplazamiento de la población.

La medida busca beneficiar a familias, jóvenes, visitantes y usuarios que asistirán a museos, centros culturales, espacios artísticos y actividades recreativas habilitadas en La Paz y El Alto.

Servicio seguro y accesible

El gerente de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, afirmó que la ampliación del horario permitirá que miles de personas puedan trasladarse con mayor seguridad durante la jornada cultural.

“Estamos comprometidos con brindar un servicio seguro, oportuno y accesible para toda la ciudadanía. La ampliación de nuestro horario permitirá que miles de personas disfruten la Larga Noche de Museos con la tranquilidad de contar con un transporte moderno y confiable para llegar a cada uno de sus destinos”, señaló Rojas.

Operaciones hasta la noche

Durante la jornada, la empresa mantendrá los estándares de seguridad y control operativo en las diferentes líneas del sistema de transporte por cable.

La ampliación del servicio permitirá conectar distintos puntos de La Paz y El Alto, facilitando la asistencia a las actividades culturales programadas durante la noche.

Impulso a la cultura y al transporte urbano

Desde Mi Teleférico destacaron que la medida se enmarca en las políticas orientadas a fortalecer los servicios públicos, promover la cultura y mejorar la calidad de vida de la población mediante un transporte moderno, inclusivo y eficiente.

Eduardo Rojas remarcó que la empresa continúa consolidándose como un referente del transporte urbano sostenible y como un espacio que facilita el acceso de la ciudadanía a actividades culturales y recreativas.

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