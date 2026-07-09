Exgerente de Emapa participa de inspección ocular en planta de papa

Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), fue trasladado desde dependencias de la Fiscalía hasta la ciudad de El Alto para participar de una inspección técnica ocular en la planta procesadora de papa.

Flores, quien cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro, llegó al lugar en medio de resguardo y evitó referirse al proceso ante los medios de comunicación.

Evitó declarar ante la prensa

A su llegada, el exgerente de Emapa pidió que cualquier consulta sea dirigida a su defensa legal.

“Con el abogado, por favor. El abogado se va a referir sobre el tema. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Mis disculpas”, manifestó brevemente.

Todas las partes fueron convocadas

El fiscal asignado al caso informó que la diligencia se instaló con la presencia de todos los imputados y que posteriormente se procedió al traslado hacia la planta procesadora de papa en El Alto.

“Se ha instalado la audiencia de inspección técnica ocular, en la cual todos los imputados se encuentran presentes y ahora nos estamos dirigiendo a la planta procesadora de la papa en la ciudad de El Alto”, señaló.

La autoridad recordó que dentro de la investigación también figuran familiares del exgerente de Emapa.

Buscan verificar funcionamiento e irregularidades

Desde el Ministerio Público indicaron que la inspección tiene el objetivo de verificar el funcionamiento de la planta, revisar el proceso de contratación y establecer si existieron irregularidades en plazos, documentación y producción.

“Vamos a identificar primeramente todo el proceso de contratación que se habría realizado, las irregularidades con referencia a los plazos vencidos, con referencia a minutas u otros documentos que han sido presentados fuera de tiempo”, explicó el fiscal.

Investigan posible daño económico

La Fiscalía también busca determinar el estado actual de la producción en la planta y si dentro del proceso se generó un posible daño económico al Estado boliviano.

La inspección forma parte de las diligencias investigativas dentro del caso que involucra al exgerente de Emapa y otros investigados.

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