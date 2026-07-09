Delincuentes armados con cuchillos roban 60 mil dólares de una tienda en Cochabamba

Un violento robo agravado conmocionó a los vecinos de la zona sur, luego de que delincuentes armados con cuchillos irrumpieran en una tienda de barrio para sustraer la suma de 60 mil dólares en efectivo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:10 horas de este miércoles, en inmediaciones de las calles Ichoa y Río Securé.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el negocio es de propiedad de una adulta mayor de 86 años y su hija de 61 años, quienes se encontraban a cargo del establecimiento en el momento del incidente.

El 'modus operandi' de los asaltantes

Según el reporte policial, minutos antes del atraco, un sujeto se aproximó a la tienda con el pretexto de comprar un producto y se retiró inmediatamente. Segundos después, aprovechando la información previa, dos hombres de sexo masculino ingresaron de manera violenta al inmueble.

"Habrían ingresado dos personas de manera violenta y directamente preguntaron dónde se encontraba una cantidad de dinero de aproximadamente 60 mil dólares", detalló el director de la Felcc basados en el testimonio de la hija de 61 años, quien se convirtió en la víctima principal del asalto.

En ese momento, la madre de 86 años no se encontraba en el mostrador debido a que había ingresado al baño, dejando a su hija sola frente a los atacantes. Los delincuentes utilizaron cuchillos para amenazarla de muerte, logrando obligarla a entregar el botín para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Investigaciones en curso

La Policía Boliviana activó de inmediato las labores de inteligencia para dar con el paradero de los responsables de este millonario robo. Al tratarse de una zona residencial y comercial, los investigadores confían en recolectar indicios materiales rápidamente.

"Este caso se encuentra aún en proceso de investigación. Estamos verificando con las cámaras de seguridad del lugar, así también se está procediendo con la toma de declaraciones informativas de las víctimas y de posibles testigos que hubiesen presenciado el hecho o la fuga", concluyó el coronel Vera.

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