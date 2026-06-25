Con una piedra: delincuentes destrozan vidrio y roban tienda de celulares en Cochabamba

Un nuevo hecho delictivo sacude a la zona norte de la ciudad. Durante las últimas horas, una tienda de teléfonos celulares ubicada en la concurrida avenida América fue blanco de la delincuencia. Lo alarmante del caso es que se trata de la segunda vez que un establecimiento de este tipo sufre un atraco en menos de una semana.

Una piedra fue el arma para el ingreso

Según los informes preliminares, el robo se registró en horas de la madrugada. Los antisociales utilizaron un modus operandi rústico pero efectivo: emplearon una piedra de gran tamaño para romper el vidrio del ventanal principal del negocio.

Tras fracturar el vidrio, los sujetos lograron ingresar por la abertura para sustraer de manera rápida diversos objetos y equipos tecnológicos que se encontraban al interior de la tienda. En el lugar del hecho aún se puede observar el destrozo del ventanal y la roca que los delincuentes dejaron abandonada en la escena.

Cámaras de seguridad serán clave en la investigación

Efectivos de la Policía Boliviana se constituyeron en el lugar a primeras horas de la mañana para resguardar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Afortunadamente, el negocio cuenta con un sistema de vigilancia robusto que podría facilitar la identificación de los criminales:

Cámaras al interior: Captaron el momento exacto del robo y las características físicas de los involucrados.

Cámaras al exterior: Ayudarán a determinar la ruta de escape de los antisociales y si contaban con vehículos de apoyo para la huida.

El personal de la tienda se encuentra realizando un inventario minucioso de los equipos para verificar la cantidad exacta y el valor económico de lo sustraído. Los propietarios y trabajadores quedan a la espera de que el análisis de las cámaras de seguridad permita a la policía dar con el paradero de los autores del hecho a la brevedad posible.

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