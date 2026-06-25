Llegó a casa con una herida en el cuello: joven lucha por su vida tras presunto atraco en El Alto

Un joven de 27 años se encuentra en estado crítico luego de haber sido encontrado con una herida grave en el cuello en la ciudad de El Alto. El hecho es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que no descarta que se trate de un atraco.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima habría llegado a su domicilio en horas de la noche con una lesión de consideración, sin que se conozcan aún las circunstancias exactas del ataque.

El caso recién fue reportado a la Policía en la mañana siguiente, lo que, según las autoridades, dificultó la recolección inmediata de indicios y el inicio oportuno de las investigaciones.

Inician las investigaciones

El comandante de la Policía en El Alto, Fernando Rojas, informó que el joven fue trasladado a un centro médico, donde permanece internado recibiendo atención de emergencia, mientras se busca recabar su declaración para esclarecer lo ocurrido.

“No tenemos mayores datos, puesto que recién el día de hoy han dado aviso a la Policía”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activó equipos de inteligencia e investigación para determinar el móvil del hecho y dar con los posibles autores del ataque, mientras el caso continúa en proceso de esclarecimiento.

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