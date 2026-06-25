La respuesta a terremotos en Venezuela requerirá "un esfuerzo colectivo masivo", dice coordinador de ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró este jueves que está "completamente movilizada" para apoyar la respuesta humanitaria tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que será necesario un "esfuerzo colectivo masivo" para atender la emergencia.

En un comunicado, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y jefe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, recordó que casi ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban asistencia humanitaria antes de la tragedia.

"Los próximos días requerirán un esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades afectadas", afirmó.

Fletcher informó que la OCHA coordina el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano y que, además, envió un equipo de respuesta rápida para reforzar las operaciones humanitarias en el país.

Asimismo, advirtió que el desastre podría agravar las vulnerabilidades existentes, por lo que insistió en la necesidad de mantener un apoyo internacional sostenido a las organizaciones que trabajan en las zonas afectadas.

Siete países de la Unión Europea enviarán ayuda

En paralelo, la Comisión Europea confirmó que siete países de la Unión Europea enviarán equipos de búsqueda y rescate a Venezuela mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado tras la solicitud de asistencia presentada por el país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos participarán en la misión humanitaria con personal especializado en búsqueda y rescate.

"En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto", expresó Von der Leyen en sus redes sociales.

La funcionaria añadió que la Unión Europea también está preparada para proporcionar asistencia médica, si las autoridades venezolanas así lo requieren.

Además del envío de rescatistas, Bruselas activó el sistema satelital Copernicus, que permitirá obtener imágenes de alta resolución para evaluar la magnitud de los daños y facilitar las operaciones de emergencia.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, las autoridades venezolanas mantienen el balance preliminar de 164 personas fallecidas y 971 heridas, además de importantes daños en infraestructura y decenas de réplicas registradas desde el doble terremoto.

Con información de AFP y EFE

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