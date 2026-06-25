Un video difundido en redes sociales ha conmovido a miles de usuarios al mostrar el dramático instante en que una pareja de adultos mayores vivió el fuerte terremoto que sacudió Venezuela este miércoles, dejando escenas de pánico y destrucción en distintas regiones del país.

En las imágenes se observa a un hombre y una mujer, ambos de avanzada edad, cuando el movimiento telúrico comienza a intensificarse y los objetos dentro de la vivienda empiezan a caer violentamente.

La mujer, visiblemente asustada, grita mientras se aferra a su compañero. “Amor, no te vayas”, se le escucha decir entre el miedo y la desesperación, mientras el hombre la sostiene con fuerza y le responde que permanecerá a su lado para protegerla.

Durante los segundos más intensos del sismo, el anciano permanece junto a su esposa mientras los muebles se sacuden y caen dentro del hogar. En medio del caos, incluso sus mascotas, dos gatos, huyen del lugar.

El registro se ha convertido en una de las múltiples escenas conmovedoras que reflejan el impacto humano de la tragedia sísmica en el país.

Balance oficial de víctimas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado hasta el momento 164 fallecidos y 971 heridos, además de importantes daños materiales aún en evaluación.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y atención a las zonas más afectadas, mientras el país enfrenta una de las peores emergencias sísmicas de los últimos años.



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