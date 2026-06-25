Así colapsó un edificio en Venezuela: hombre grabó el instante que estremeció a todos

Un impactante video se ha convertido en uno de los registros más compartidos tras los terremotos que afectaron a Venezuela en las últimas horas.

Las imágenes, captadas por un hombre en la zona de El Junquito, al oeste de Caracas, muestran el momento exacto en que un edificio colapsa mientras la tierra continúa temblando. En cuestión de segundos, la estructura se desploma entre una enorme nube de polvo que cubre gran parte del área.

El testigo grababa los efectos del movimiento sísmico cuando fue sorprendido por el derrumbe, registrando una escena que refleja la fuerza del terremoto y el pánico vivido por los habitantes del sector.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su preocupación por las personas afectadas y compartieron mensajes de solidaridad con las familias que sufren las consecuencias del desastre.

Mientras las autoridades continúan evaluando los daños materiales y atendiendo las emergencias, el registro se ha convertido en uno de los testimonios más impactantes de la jornada, evidenciando la magnitud del fenómeno que sacudió varias regiones del país.

Las labores de rescate y búsqueda continúan en las zonas afectadas, donde equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar posibles sobrevivientes y asistir a las familias damnificadas.

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