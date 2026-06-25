Mapa de transitabilidad: conozca el estado de las carreteras en Bolivia este jueves

El reporte de transitabilidad de este jueves 25 de junio establece que gran parte de las carreteras del país se encuentra con circulación normal, luego de que durante el fin de semana se levantaran los bloqueos que afectaron distintos puntos de la Red Vial Fundamental.

Sin embargo, las autoridades identificaron sectores específicos con restricción vehicular, desvíos y circulación con precaución en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Pando.

La Paz: restricción vehicular en Puente Chaco – Puente Villa

En el departamento de La Paz, el sector Puente Chaco – Puente Villa se encuentra con restricción vehicular.

La medida rige de lunes a sábado en dos horarios:

De 08:00 a 12:00

De 13:30 a 18:00

Se recomienda a los conductores tomar previsiones, planificar sus viajes con anticipación y respetar la señalización instalada en el tramo.

Santa Cruz: tramo intransitable por inundación

En Santa Cruz, el sector San Lorenzo – Salinas se encuentra intransitable debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Las autoridades recomiendan evitar circular por esta zona hasta que existan nuevas condiciones de seguridad y se habilite nuevamente el tránsito vehicular.

Santa Cruz: restricción en Bermejo – La Angostura

También en Santa Cruz, el sector Bermejo – La Angostura presenta restricción vehicular de lunes a viernes.

Los horarios de restricción son:

De 08:00 a 11:30

De 14:00 a 17:30

Los usuarios de esta ruta deben considerar estos horarios antes de iniciar viaje, principalmente transportistas, productores y personas que se movilizan entre comunidades.

Pando: circulación con desvíos y precaución

En el departamento de Pando, el sector Km 185 – La Floresta se encuentra transitable con desvíos debido a trabajos de construcción en el tramo.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal desplazado en la zona.

Asimismo, en el tramo Conquista – El Sena, la circulación también está habilitada con desvíos debido a trabajos de conservación vial.

En ambos casos, se pide a los conductores extremar cuidados para evitar incidentes durante el recorrido.

Resto del país con transitabilidad normal

En el resto del territorio nacional se reporta transitabilidad normal, tras la suspensión de los bloqueos registrados en semanas anteriores.

Pese a ello, se recomienda a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en zonas donde existen trabajos viales, lluvias, desvíos o restricciones temporales.

Las autoridades piden conducir con prudencia, respetar la señalización y mantenerse atentos a los reportes oficiales de transitabilidad.

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