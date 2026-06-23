Presidente Paz garantiza control de calidad del combustible antes de su distribución

Ante las filas y reclamos por el tiempo de espera para cargar combustible en estaciones de servicio, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró que el Gobierno nacional trabaja en la verificación de la calidad del carburante antes de su distribución.

“Estamos verificando toda la calidad del combustible”, afirmó este martes el jefe de Estado, durante un contacto con medios de comunicación en el velorio de Antonio Araníbar.

Paz explicó que, aunque ya llegaron 140 cisternas con combustible, estas no pueden ser enviadas directamente a los surtidores sin pasar previamente por los controles correspondientes.

Según el mandatario, el objetivo es garantizar que el producto que llegue a la población cumpla con los parámetros necesarios y no genere nuevos perjuicios a los usuarios.

“Que llegue buena gasolina, buen diésel, eso es lo importante, pero que llegue con los controles de calidad que hemos puesto en este gobierno”, señaló.

El abastecimiento regular de combustible se vio afectado por 51 días de bloqueos impulsados por grupos radicales que exigían la renuncia del presidente Paz, situación que provocó largas filas en surtidores, dificultades en el transporte y preocupación en distintos sectores productivos.

El sábado 20 de junio, el Gobierno declaró Estado de Excepción mediante el Decreto Supremo 5636, con el objetivo de restablecer la libre circulación, preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de productos esenciales, entre ellos gasolina y diésel.

En esa línea, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que se prevé regularizar hasta el fin de semana la comercialización de gasolina en las estaciones de servicio del país, donde aún se registran filas.

Desde el Gobierno aseguran que la prioridad es normalizar el suministro, pero sin descuidar los controles técnicos que garanticen la calidad del combustible distribuido a la población.

Mientras tanto, las autoridades piden paciencia a los usuarios y afirman que el abastecimiento se irá estabilizando de manera progresiva con la llegada y distribución controlada de nuevas cisternas.

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