“Hoy el país empieza a ponerse de pie": ministro Justiniano atribuye el fin de bloqueos a la presión ciudadana

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró a través de sus redes sociales que el país “le dijo basta al bloqueo” y sostuvo que la suspensión de las medidas impulsadas por el expresidente Evo Morales fue resultado del rechazo de la población a los perjuicios ocasionados por los cortes de rutas.

En su publicación, afirmó que no se derrotó a un pueblo ni a una protesta, sino que se frenó un mecanismo de presión que, según indicó, afectó a millones de bolivianos. Asimismo, señaló que Morales no levantó los bloqueos “por generosidad”, sino porque la ciudadanía expresó su rechazo a la paralización del país.

Justiniano también destacó la actuación del presidente Rodrigo Paz, a quien atribuyó la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de preservar el libre tránsito y la normalidad en el territorio nacional.

El ministro cuestionó el uso de los bloqueos como herramienta de presión política y afirmó que estas medidas perjudicaron a trabajadores, productores, pacientes y familias que enfrentaron dificultades para acceder a bienes esenciales y servicios durante varias semanas.

“Esta no es la victoria de una autoridad ni de un gobierno. Es la victoria de la gente”, expresó Justiniano en su mensaje, donde destacó la resistencia de quienes, según dijo, mantuvieron la esperanza de recuperar la normalidad y continuar con sus actividades cotidianas.

Señaló que, tras el levantamiento de los bloqueos, el país enfrenta ahora el desafío de limpiar las carreteras, normalizar el abastecimiento, restablecer plenamente la transitabilidad y reactivar la economía afectada por los conflictos.

Agradeció el trabajo de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas de Bolivia, los gobiernos municipales y la ciudadanía que, según manifestó, apostó por la paz, la democracia y el trabajo. “Todo en democracia. Nada fuera de la democracia”, enfatizó.

“𝗘𝘃𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗼́ 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱", resaltó en su publicación el ministro de Defensa.





Mira la programación en Red Uno Play