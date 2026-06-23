A tres días de la declaratoria del estado de excepción, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el país se encuentra en la recta final del proceso de desbloqueo, luego de 50 días de movilizaciones que afectaron la circulación, la economía y el abastecimiento.

La autoridad informó que de los cerca de 50 puntos de bloqueo registrados en el momento más crítico del conflicto, actualmente permanecen cinco, los cuales —afirmó— serán levantados en las próximas horas.

Durante una evaluación de las acciones ejecutadas por el Gobierno, Lupo sostuvo que la decisión de declarar el estado de excepción fue asumida únicamente después de agotar todas las instancias de diálogo y con el objetivo de restablecer la libre circulación sin provocar una escalada de violencia.

"Fue muy difícil. Se agotó todo el camino del diálogo, se trató de pacificar siempre a través del diálogo. Hace tres días se dictó el estado de excepción, que no era para imponer la paz por la fuerza, sino para liberar al pueblo boliviano. No es contra la democracia, es para preservarla", afirmó.

Pese al avance en la normalización del tránsito, la autoridad advirtió que el conflicto dejó consecuencias que calificó como irreversibles.

"Bolivia empezará a volver a la normalidad, no sin antes anotar que hay daños irreversibles, desde los económicos hasta la pérdida de vidas. Los responsables de esto tienen que dar cuentas ante la justicia", sostuvo.

En ese contexto, anunció que el Gobierno impulsará las investigaciones para establecer responsabilidades por los hechos registrados durante las movilizaciones y afirmó que quienes promovieron acciones violentas deberán responder ante la justicia.

¿Qué pasará con Evo Morales?

Consultado sobre el expresidente Evo Morales, Lupo lo acusó de haber impulsado un proceso de desestabilización política y sostuvo que las movilizaciones fueron utilizadas con fines que iban más allá de las demandas sociales de algunos sectores.

"Hubo sectores con aspiraciones legítimas, pero fueron contaminados y manipulados por grupos que pretendían desestabilizar la democracia", señaló.

Asimismo, recordó que Morales tiene una orden de aprehensión vigente y manifestó que esta "más temprano que tarde debe ejecutarse", al considerar que el exmandatario debe responder ante la justicia.

Respecto a las personas aprehendidas durante los operativos, el ministro indicó que la mayoría recuperó su libertad, mientras que aquellas que enfrentan procesos judiciales permanecerán a disposición de la justicia debido a la existencia de pruebas e imágenes sobre presuntos hechos delictivos.

Sobre el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, indicó que existen distintos procesos en curso y que serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades.

Finalmente, anunció que el Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas para apoyar la recuperación económica de los sectores afectados por los bloqueos.

Entre las acciones previstas mencionó la aplicación de moratorias en el pago de servicios públicos, la reprogramación de créditos y otras obligaciones financieras, con el objetivo de evitar el cierre de empresas y contribuir a la reactivación de la actividad productiva.

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