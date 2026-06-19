Muertes por bloqueos: Colegio Médico de Bolivia inició procesos ante la fiscalía

El recrudecimiento de las protestas en los principales puntos viales del país ha escalado a un escenario crítico, de acuerdo a las autoridades. Debido a los bloqueos, este jueves se confirmó el “fallecimiento de dos pacientes más, llegando a la cifra de 6 por falta de medicación”, de acuerdo a lo informado por el Dr. Wilfredo Anzoategui, presidente del Colegio Médico de Bolivia

La representante de la Confederación Boliviana de Pacientes con Cáncer, Edmy Zeballos, detalló que una de las víctimas falleció en el municipio de Betanzos, Potosí. El segundo caso corresponde a una madre de 32 años que deja en la orfandad a dos niñas de 10 y 13 años.

La indignación del sector médico ante la indolencia

“Es lamentable que se registre la muerte de pacientes que no logran llegar a un centro de atención por un grupo de personas inescrupulosas y sin sentido de humanidad”, manifestó con dureza el presidente del Colegio Médico del país. El líder profesional calificó de inhumano el asedio en las carreteras y lamentó que la respuesta de algunos manifestantes al paso de las ambulancias sea “que se muera”.

Anzoategui enfatizó el profundo impacto de esta crisis en la niñez boliviana al lamentar que “es doloroso cuando de las muertes han sido niños por falta de medicamentos para el cáncer”. Con el deceso de otra paciente, reportado en las últimas horas, las víctimas críticas que perdieron la vida por falta de medicación directa ya suman seis personas.

Acciones legales contra la dirigencia y demandas al Ejecutivo

Ante la gravedad de la situación, el Consejo Médico Nacional determinó acudir a la justicia para denunciar a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Túpac Katari.

“Estamos realizando los procesos porque es un atentado contra la salud pública y eso tiene cárcel y castigo”, advirtió el profesional médico tras confirmar que la Fiscalía ya dio respuesta.

Finalmente, instó al Poder Ejecutivo a utilizar los mecanismos constitucionales para liberar las rutas y garantizar un puente humanitario urgente. “No podemos seguir, son casi 50 días en los que el pueblo boliviano ha estado sufriendo desde el primer día de los bloqueos”, concluyó.

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