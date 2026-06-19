Comisión jurídica analiza caso por caso la situación de detenidos por los bloqueos

En oficinas de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT en la zona sur de La Paz, se desarrolló una reunión de la comisión jurídica conformada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, para analizar la situación de las personas aprehendidas durante los conflictos registrados en las últimas semanas.

A puertas cerradas

El encuentro se realizó a puertas cerradas y sin presencia de medios de comunicación. De acuerdo con el reporte desde el lugar, la comisión revisó caso por caso la situación legal de los procesados durante los casi 50 días de bloqueos, movilizaciones y enfrentamientos con la Policía.

Más de 20 detenidos

Según información proporcionada por la parte jurídica de la COB, el trabajo de la comisión se concentró en evaluar los casos de más de 20 personas aprehendidas, cuya liberación fue planteada por el ente matriz de los trabajadores como una condición para avanzar en el diálogo con el Gobierno.

Autoridades presentes

En la reunión habrían participado autoridades del Ejecutivo, entre ellas el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quienes se retiraron del lugar antes de que concluyera el reporte periodístico.

Hasta el cierre de la jornada, no se observó la salida de dirigentes principales de la COB, como Mario Argollo, ni de otros representantes del alto mando sindical. Sin embargo, sí se confirmó la presencia de personal del área legal del ente matriz de los trabajadores.

La reunión habría culminado cerca de la noche, aunque no se brindó un informe oficial sobre los avances alcanzados ni sobre posibles acuerdos respecto a la situación de los detenidos.

El análisis jurídico es considerado uno de los puntos clave para destrabar el diálogo entre el Gobierno y la COB, debido a que la dirigencia sindical insistió en que no se puede avanzar en una negociación plena mientras existan personas detenidas por los conflictos.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene en el país, que aguarda una salida al conflicto y el levantamiento de los puntos de bloqueo que afectan la circulación, el abastecimiento y la actividad económica nacional.

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