Reporta fallecimiento de paciente con cáncer; no pudo continuar su tratamiento por los bloqueos

El director del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, Franco Calvimontes, informó sobre el fallecimiento de una paciente de 33 años que padecía cáncer en etapa terminal y que, según la autoridad, no pudo acudir a tiempo a su seguimiento médico debido a los bloqueos.

Calvimontes explicó que la paciente falleció el día de ayer en un instituto de salud de la ciudad de Sucre, debido a la gravedad de su enfermedad de base.

“Tenemos la información de que el día de ayer ha fallecido una paciente de 33 años, sexo femenino, debido a la gravedad de su patología de base, por el grado de cáncer que tenía; era una paciente en etapa terminal”, señaló la autoridad.

Más de un mes sin tratamiento

El director del SEDES indicó que la mujer debía asistir hace más de un mes a su control y tratamiento médico; sin embargo, por los conflictos sociales y los bloqueos, no pudo llegar oportunamente a la capital.

“Tenemos entendido que la paciente tenía que acudir ya prácticamente hace más de un mes a su seguimiento y a su tratamiento. Sin embargo, por estos temas de bloqueo, los problemas sociales, no ha podido asistir a la ciudad de Sucre”, afirmó.

Según Calvimontes, esta situación habría provocado que el cuadro de base se complique, hasta llegar en estado grave al centro médico.

“Seguramente eso ha hecho que el cuadro de base se haya complicado y obviamente ha llegado ya a su destino acá a la ciudad de Sucre, y lamentablemente no se ha podido revertir la gravedad del cuadro”, manifestó.

Enfermedades de base

Calvimontes agregó que no solo los pacientes con cáncer están en riesgo, sino también personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, quienes necesitan controles permanentes en hospitales de especialidad.

El director del Sedes Chuquisaca lamentó el caso y afirmó que los bloqueos afectan directamente el acceso a la salud.

“Los bloqueos no nos ayudan en nada en este tema de seguimiento de la salud”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play