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“Agarró el machete y lo amenazó”: Pandilleros generan terror entre estudiantes en Los Lotes

La preocupación crece entre las familias debido a que los hechos se estarían repitiendo con frecuencia, generando temor entre los alumnos y vecinos de la zona. Los denunciantes aseguraron que algunos de los integrantes de estas pandillas utilizan estas armas para amenazar a menores de edad.

Charles Muñoz Flores

18/06/2026 16:37

Agregar Reduno en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Padres de familia y vecinos del barrio 4 de Octubre, en la zona de Los Lotes, Santa Cruz, denunciaron una serie de amenazas y amedrentamientos protagonizados por grupos de pandilleros que, según afirman, intimidan de manera constante a estudiantes y menores de edad en inmediaciones de una unidad educativa.

La preocupación crece entre las familias debido a que los hechos se estarían repitiendo con frecuencia, generando temor entre los alumnos y vecinos de la zona. Los denunciantes aseguraron que algunos de los integrantes de estas pandillas portan machetes y utilizan estas armas para amenazar a jóvenes que transitan por la zona.

Una vecina relató haber presenciado recientemente un hecho que la dejó atemorizada. Según su testimonio, cerca del mediodía observó a tres jóvenes vestidos de negro que interceptaron a otros muchachos y uno de ellos sacó un machete para amenazarlos.

“Vi que la atacaron cuando de repente uno de ellos agarró el machete y lo amenazó. Yo estaba temblando mirando esas cosas. Aunque no estaba mi hija ahí, había otros muchachos y son un peligro”, manifestó.

Por su parte, una madre de familia aseguró que la situación fue comunicada a las autoridades educativas; sin embargo, afirma que hasta el momento no se han tomado medidas efectivas para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.

“Le hablé a la directora y le dije que lo que está pasando en el colegio es verdad. Me respondió que ya había hablado con algunos delegados, pero no hay solución hasta ahora. Estos días ha vuelto a pasar y no es la primera vez”, señaló.

Los vecinos sostienen que la presencia policial en el sector es escasa y denuncian que hace tiempo no se realizan patrullajes regulares en la zona.

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